Французький форвард вчергове вписав своє ім'я в історію світового футболу

У суботу, 8 лютого, в межах 23-го туру чемпіонату Іспанії відбулось мадридське дербі, в якому зійшлись «Атлетіко» та «Реал» (1:1). Підопічні Дієго Сімеоне вийшли вперед в середині першого тайму завдяки пенальті, який чітко реалізував Хуліан Альварес. Рятувати «вершкових» взявся Кіліан Мбаппе, якому по перерві вдалось відновити статус-кво, вдало зігравши на добиванні.

Як наслідок, французький форвард досяг позначки 500 очок за системою «гол+пас» у віці 26 років, повідомляє Actu Foot. Це зробило його наймолодшим гравцем в історії, котрий набрав таку кількість результативних балів. Цікаво, що у Неймара в цьому віці було 492 очки, у Ліонеля Мессі – 486, а в Кріштіану Роналду – 302.

Нагадаємо, Мбаппе перейшов у «Реал» влітку 2024 року з ПСЖ у статусі вільного агента, підписавши з командою Карло Анчелотті контракт до 30 червня 2029 року. У поточному сезоні він провів за «вершкових» 34 матчі, в яких забив 22 голи й віддав 3 асисти. Transfermarkt оцінює його у 160 млн євро.

«Реал» після 23-х турів лідирує у турнірній таблиці іспанської Ла Ліги, випереджаючи «Атлетіко» на 1 очко. Замикає трійку «Барселона».