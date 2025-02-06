Черова легенда вирішила повісити бутси на цвях

Екс-капітан мадридського «Реала» Марсело вирішив припинити виступи на професіональному рівні. Про завершення кар’єри футболіста 36-річний захисник повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram. У зворушливому ролику Марсело згадав весь свій футбольний шлях та досягнення, подякувавши усім причетним до свого успіху.

Нагадаємо, першим клубом бразильського оборонця був місцевий «Флуміненсе» (2005-2006), звідки за 6,5 млн євро він перейшов у «Реал» і став справжньою легендою мадридського клубу. За 15 років у футболці «вершкових» Марсело зіграв у 546 матчах, в яких забив 38 голів і віддав 103 асисти.

З «Реалом» він шість разів вигравав чемпіонат Іспанії, п'ять разів тріумфував у Лізі чемпіонів, а також ставав багаторазовим володарем Суперкубків Іспанії та УЄФА та Кубку Іспанії (загалом здобув 25 титулів).

Після відходу з мадридського клубу встиг пограти за грецький «Олімпіакос» та бразильський «Флуміненсе» (у 2024 році виграв Рекопу Південної Америки).

З 2006-го по 2018-й роки Марсело був основним гравцем збірної Бразилії, за яку зіграв 58 матчів та забив шість м'ячів.