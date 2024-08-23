Аби швидше пройти з дитиною медогляд, батьки можуть звертатися до приватних клінік

Вступ до школи у перший клас – це завжди хвилююча подія як для дітей, так і для їх батьків. Але, окрім емоцій, варто ще пам’ятати про обов’язки, до яких входить обов’язкове медичне обстеження дитини. Яких лікарів потрібно пройти дитині перед 1 класом і як це робити, пише «24 Канал».

Яка довідка необхідна

Як пише МОЗ, перед початком навчального року дитина має пройти профілактичний огляд. Педіатр чи сімейний лікар видасть необхідну для школи довідку (форма №086-1/о), в якій, зокрема, зазначить групу для занять фізичною культурою. Крім того, потрібно оновити Карту профілактичних щеплень (довідка форми № 063/о), якщо дитина одержала нові щеплення. Пройти медогляд та отримати довідку мають усі школярі, проте для першокласників огляд відрізняється від учнів інших класів.

Як записатися до лікаря

Краще записати дитину на медогляд заздалегідь. Зверніться до сімейного лікаря, педіатра чи до найближчого державного медзакладу. Діти з сіл, селищ (або ВПО, які там перебувають) проходять обстеження у районних медзакладах або під час виїздів мобільних медичних бригад.

Аби швидше пройти з дитиною медогляд, батьки можуть звертатися до приватних клінік. Однак це не безкоштовно і може вартувати вам від 2 до 8 тисяч гривень.

Як відбувається огляд

Під час огляду дитини має бути присутній хтось із батьків. Від фахівця при цьому залежить, з яких елементів складатиметься обстеження. Можуть лише послухати серце, бронхи та легені або ж ще поміряти вагу, зріст, температуру.

Педіатр може провести філіпінський тест, щоб перевірити фізичну готовність дитини до школи. Дитині пропонують підняти руку над головою і торкнутися до протилежного вуха. Якщо вона не може цього зробити, у неї недостатньо дозріла нервова система, розвинувся скелет та загалом організм ще не здатний адаптуватися до навчальних навантажень, тоді вам можуть запропонувати зачекати ще рік.

Також лікар може провести проби Руф'є-Діксона. Вони не обов'язкові. Дитину попросять п'ять хвилин спокійно посидіти. Порахують пульс за 15 секунд. Потім просять зробити 30 присідань. Опісля лікар підраховує пульс за перші 15 секунд, а потім через пів хвилини ще за 15 секунд. Тест показує, як організм адаптується до навантажень. Але ці проби не демонструють ступінь готовності до школи.

Що зі щепленнями

Лікар видасть дитині також карту профілактичних щеплень з інформацією про всі вакцинації і туберкулінові проби. Треба при цьому перевірити, чи зробили всі обов'язкові профілактичні щеплення згідно з українським календарем щеплень.

Чи потрібен огляд в інших фахівців

Деякі фахівці надають довідку без їхніх оглядів, якщо добре знають стан здоров'я дитини. Але є сімейні лікарі, які направляють дітей до додаткових спеціалістів. Основні лікарі, яких треба пройти:

хірург;

ортопед;

окуліст;

стоматолог.

До них теж слід записатися в електронну чергу. Дитячий офтальмолог виключає короткозорість чи далекозорість, перевіряє гостроту зору. Дитячий хірург дивиться, чи немає пупкової грижі, гемангіом. Стоматолог оцінює стан зубів, ротової порожнини, формування правильного прикусу. Дитячий ортопед-травматолог виключає сколіоз, оцінює стан розвитку кістково-м'язової системи.

Які аналізи потрібні

Дитині варто зробити загальний аналіз крові. Лікар також може направити на інші обстеження. Найчастіше це аналіз сечі, аналіз крові на глюкозу, кал на гельмінти, зішкріб на ентеробіоз.

Яку довідку отримує дитина

Після цього ви отримуєте основну довідку «Довідку учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов'язкового медичного профілактичного огляду». Якщо ви робили аналізи, лікар видасть остаточний документ, коли отримає їхні результати. Довідки завіряють печатками лікаря та медичного закладу.

Окрім даних про дитину (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, стать, місце проживання, телефон батьків), лікар зазначає, для якого закладу освіти вона призначена, пише висновок про стан здоров'я, рекомендації та групу для занять фізкультурою. Інформацію про хронічні захворювання не вписують туди автоматично: цей запис залежить від рішення одного з батьків, чи надавати такі дані школі.