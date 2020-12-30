Окрім продажу рецептів на наркотики, лікарі ще й продавали метадон у таблетках

Поліція в одесі викрила працівників одного з приватних медичних центрів, які нелегально видавали рецепти на купівлю метадону, який належить до наркотичних засобів. Окрім продажу рецептів, вони також продавали метадон у таблетках.

За інформацією поліції, медики продавали рецепти і наркотики людям, які не мали діагнозу «наркоманія» і не проходили курс замісної підтримувальної терапії.

«Працівники закладу, окрім легальної діяльності, виписували рецептурні бланки на придбання наркотичних лікарських препаратів громадянам, які не були пацієнтами та не проходили замісну підтримувальну терапію. За кожен такий рецепт “пацієнти” платили 500 гривень, а за таблетку метадону – 180 гривень», – сказано в повідомленні поліції в середу, 30 грудня.

Поліцейські зі спецпризначенцями обшукали медичний центр і вилучили 81 упаковку різних медичних нарковмісних препаратів, невикористані рецептурні бланки, медичну документацію, розрахункові квитанції про оплату, близько 65 тис. грн, ноутбуки та цифрові носії. Окрім того, в приміщенні поліцейські виявили чоловіка, який придбав у лікаря таблетку метадону за 180 грн.

Наразі поліція інкримінує медикам порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. За цією статтею ККУ їм загрожує до трьох років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Після проведення необхідних експертиз їм, ймовірно, також будуть інкримінувати незаконну видачу рецепта на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин.