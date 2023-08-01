Закарпатська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону зареєструвала кримінальне провадження через недбале ставлення медиків госпіталя в Мукачево до військової служби. Раніше один із військових, який лікується в мукачівському госпіталі, оголосив голодування через неналежне ставлення лікарів.

Днями колишній секретар Бориспільської міської ради Ярослав Годунок із позивним «Розбійник», який зараз служить у одному з добровольчих формувань територіальної громади, опублікував відео, в якому звинуватив медиків мукачівського госпіталя в недбалості щодо своїх побратимів. Він стверджує, що військових із тяжкими пораненнями привезли в госпіталь, втім медики кілька годин не надавали їм належної допомоги, а самі поранені очікували в коридорах лікарні. Пізніше він повідомив, що військовий, який перебував у госпіталі, оголосив голодування як протест заради чемного ставлення до військових.

На ці звинувачення спершу відреагував уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. 31 липня представники омбудсмана провели перевірку в мукачівському військовому госпіталі, оглянули умови перебування захисників, конфіденційно поспілкувалися з військовим, який погодився відмовитись від голодування.

«У ході перевірки виявлено незначні порушення та надано рекомендації для їхнього вирішення. Загалом, у Мукачівському госпіталі гідні умови перебування військових, а також була миттєва реакція районної влади щодо забезпечення госпіталю водою», – йдеться в повідомленні уповноваженого.

Як повідомили 1 серпня в прокуратурі, за фактом ймовірного недбалого ставлення до військової служби медиками госпіталю зареєстрували кримінальне провадження. Прокуратура відкрила справу ч. 4 ст. 425 (недбале ставлення до військової служби) ККУ. За вчинене медикам загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.