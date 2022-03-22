Очільник Борисполя Київської області Володимир Борисенко закликав місцевих жителів залишити місто. Це можна зробити автобусами, які організовує влада, або власним автомобілем.

Про ситуацію у місті й довкола Борисенко розповів у відеозверненні. Він наголосив: чим менше людей перебуватиме у місті, тим легше Збройним силам буде відбивати атаки з боку російської армії.

Він закликав містян звернутися до call-центру за телефоном 050 656 73 17. Там допоможуть організувати виїзд. За словами Борисенка, тих людей, яких евакуювали до Борисполя з інших міст, відправлятимуть «в умовну безпеку» на захід України.

«Як показує практика тих міст, де нині тривають бої, чим менше цивільного населення перебуває в місті, тим легше працювати ЗСУ. Нагальної потреби нині перебувати у Борисполі немає. Бої точаться вже навколо. Звертаюся до цивільного населення по можливості виїхати з міста. У кого немає можливості – вивеземо, у кого є – організовано колонами на своїх авто можете виїхати», – наголосив міський голова Борисполя.