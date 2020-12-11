Анатолій Бондаренко офіційно вибачився перед Володимиром Зеленським

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко звернувся до президента України Володимира Зеленського з вибаченнями і пропозицією «забути про протистояння».

«Ми маємо забути про протистояння між мером і президентом. Як міський голова я хотів би вибачитися перед президентом за те, що я, в принципі, не себе відстоював, а жителів міста. Я гаряча людина, але я щира людина і я завжди буду пліч-о-пліч стояти з патріотами України, які захищатимуть нашу країну. Пане президенте, я хотів би вибачитися офіційно», – заявив Бондаренко у своєму відеозверненні.

Він також повідомив, що за підсумками засідання нового скликання міськради було обрано виконавчий комітет, до складу якого увійшли представники партій «Слуга народу», «Європейська солідарність», «За майбутнє» і «Черкащани». Він закликав депутатів забути передвиборні сварки та об’єднатися для вирішення наявних у місті проблем.

Нагадаємо, конфлікт Зеленського з Бондаренком стався після того, як останній всупереч уряду послабив у місті карантин. При цьому раніше Бондаренко сам наполягав на введенні карантину.

27 травня міський голова Черкас Анатолій Бондаренко звернувся до суду з позовом про захист честі й гідності проти президента України Володимира Зеленського, який 20 травня назвав його бандитом. Зрештою, усі суди Бондаренко програв.