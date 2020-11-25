Апеляційний суд не задовольнив позов Анатолія Бондаренка щодо захист честі та гідності

Київський апеляційний суд не задовольнив позов мера Черкас Анатолія Бондаренка до президента Володимира Зеленського, який раніше назвав його «бандитом».

Як зазначила у середу, 25 листопада, прес-служба апеляційного суду, Бондаренку відмовили у задоволенні позову про захист честі, гідності і ділової репутації. Тому рішення Печерського суду Києва залишається без змін.

Нагадаємо, що 30 квітня виконавчий комітет Черкаської міськради, попри рішенню уряду, пом’якшив у місті карантин, введений в Україні через пандемію коронавірусної хвороби Covid-19.

1 травня поліція розпочала кримінальне провадження через пом'якшення владою Черкас карантинних заходів. Того ж дня Бондаренко заявив про погрози арештом від представника Офісу президента. Останні, у свою чергу, це заперечували.

Президент Володимир Зеленський під час відеозвернення передав меру «привіт» від Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України, наголосивши, що такі дії матимуть юридичні наслідки. Після цього мер Черкас заявив, що не має наміру поступатися у своєму рішенні.

20 травня на прес-конференції Зеленський, відповідаючи журналісту, назвав мера Черкас бандитом. У відповідь Бондаренко подав позов до суду, оскільки вважає інформацію неправдивою і такою, яка принижує честь та гідность. Утім, суд відмовив у його задоволенні.