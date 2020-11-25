Анатолій Бондаренко набрав понад 54% голосів виборців

У Черкасах мером вдруге переобрали 46-річного Анатолія Бондаренка, який балотувався від партії «За майбутнє». Він обігнав свого опонента – кандидата від «Голосу», підприємця Віктора Євпака на понад 10% голосів. Про це повідомляє рух «ОПОРА», посилаючись на дані територіальної виборчої комісії.

Так, у другому турі за Бондаренка проголосували 54,33% виборців (30073), а за Євпака – 44,14% (24331).

Загалом у голосуванні взяли участь 55353 виборці.

Сам Бондаренко на своїй сторінці у Facebook подякував своїм виборцям.

Хто такий Анатолій Бондаренко

Кар’єра Анатолія Бондаренка розпочалась в смт. Лисянка на Черкащині, звідки він родом. Він працював товарознавцем у Лисянській будівельно-торговельній базі «Будматеріали» впродовж 1994-1996 роках та Лисянському районному будинку культури у 1996-1998 роках.

Навчався в Черкаському державному технологічному університеті на факультеті «Економіки та управління», а також в Уманському національному університеті садівництва на факультеті «Економіки та підприємництва».

З 2002 по 2005 роки займав посаду голови Лисянської селищної ради.

З 2005 по 2006 роки був головою Лисянської районної державної адміністрації.

На місцевих виборах 2006 року обраний депутатом Черкаської обласної ради 5 скликання від Блоку Юлії Тимошенко.

У червні 2010 року став головою Черкаської обласної партійної організації ВО «Батьківщина». Того ж року Бондаренка було переобрано депутатом до Черкаської обласної ради 6 скликання (2010-2015 роки) від вище згаданої політсили. Був членом постійної комісії з питань екології, природокористування, ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та інших надзвичайних ситуацій.

На парламентських виборах 2012 року балотувався до Верховної Ради від Батьківщини як мажоритарник у 199 окрузі. Обраний не був.

Вдруге балотувався до Верховної Ради у 2014 році як мажоритарник у 194 окрузі від Батьківщини, обраний не був.

На місцевих виборах 2015 року знову балотувався до Черкаської облради, а також на пост міського голови Черкас.

Що відомо про конфлікт Анатолія Бондаренка з Володимиром Зеленським

30 квітня виконавчий комітет Черкаської міськради пом’якшив у місті карантин, введений в Україні через пандемію коронавірусної хвороби Covid-19. Таке рішення черкаські чиновники ухвалили всупереч рішенню уряду, який анонсував пом’якшення карантину в країні з 11 травня.

Через таке рішення черкаських чиновників поліція відкрила кримінальне провадження, а президент Володимир Зеленський закликав місцевих чиновників не плутати децентралізацію з автономією і пригрозив черкаській міській владі «юридичними наслідками». Самого мера Черкас 1 травня викликали на допит, який, утім, перенесли.

Після виклику на допит мер Черкас Анатолій Бондаренко різко звернувся до Зеленського. У своєму зверненні він наголосив на подвійних стандартах, які, на його думку, діяли під час карантину, коли одні заклади працювали, а інші – ні. Як приклад, він назвав ресторан «Велюр» депутата від партії «Слуга народу» Миколи Тищенка, яккий приймав відвідувачів у час карантину.

При цьому раніше Бондаренко підтримував Зеленського і виступав за введення в країні жорсткого карантину.

Що відомо про кримінальні справи проти мера Черкас Анатолія Бондаренка

У жовтні 2018 року міському голові Черкас оголосили дві підозри. Перша – щодо проведення так званої «таємної» сесії міської ради на Чернечій горі у Каневі 22 серпня 2018 року, на яку не покликали опозиційних депутатів. Бондаренко тоді плутався у коментарях, визначаючи причини та обставини такого заходу. За два місяці після цього, міська рада проводила сесію. Повідомлення про це з’явилося на сайті ради десь за годину після початку сесії. За перші 30 хвилин на ній розглянули 27 питань, серед них: розподіл майже 200 мільйонів бюджетних грошей. З цього приводу черкаська міська прокуратура відкрила кримінальне провадження за кількома статтями. Все це передбачає до шести років позбавлення волі.

Другу підозру Бондаренкові оголосили за кілька днів – також через зловживання владою. Йдеться про позов міської ради до одного з товариств, яке орендувало земельну ділянку. Договір оренди уклали на 49 років. На ділянці мали збудувати певні об’єкти. Але товариство тривалий час ділянку не використовувало за призначенням і орендну плату не сплачувало. Збитки, за оцінками прокуратури, становили більш як 400 тисяч гривень. Міська рада подала скаргу. Однак Бондаренко її відкликав. Це потягло за собою закриття провадження.

Існує ще одне провадження щодо Бондаренка – незаконне збагачення. Справа у незадекларованому Лексусі, який був записаний на матір міського голови. Наразі ж у декларації Бондаренка сім автомобілів, які записані, як на нього, так і на батька, матір та дружину. Також міський голова задекларував 7 земельних ділянок в Черкаській області, квартиру на 110 квадратних метрів, три будинки та 1 нежитлове приміщення.