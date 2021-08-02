За словами Тараса Кучми, роми та безпритульні забруднюють центральну частину Дрогобича

Міський голова Дрогобича Тарас Кучма поскаржився поліції на представників ромської національності та безпритульних, які забруднюють центр Дрогобича. Таку заяву він озвучив під час оперативної наради у понеділок, 2 серпня.

За словами Тараса Кучми, центральна частина Дрогобича, часто є «окупована циганами, безпритульними та особами, які розпивають там спиртні напої».

«Все це відбувається в центрі міста, в його історичній частині, яку відвідують туристи, роблять фотографії на фоні старовинного костелу. Для нікого не секрет, що внутрішній двір будинків біля «Приватбанку» служить своєрідною територією, де справляють свої біологічні потреби особи, які не мають постійного місця проживання та ті, хто полюбляє заглядати в пляшку. Тож пройти там, не затуливши носа, не можливо. Такі речі у центрі Дрогобича – недопустимі», – цитує Тараса Кучму прес-служба Дрогобицької міськради.

Кучма закликав поліцію та муніципальну варту міста звертати увагу під час патрулювань та навести лад із цими особами. Комунальників зобов'язали прибрати та очистити засмічену територію.

Нагадаємо, раніше міський голова Рівного Олександр Третяк пригрозив ромам, що вивезе їх на Закарпаття. Торік мер Івано-Франківська Руслан Марцінків розпорядився вивезти ромів з міста, але потім вибачився за цю заяву.