Мер Рівного Олександр Третяк переживає через скарги містян на ромів

Міський голова Рівного Олександр Третяк у середу, 9 червня, сказав в ефірі місцевого радіо, що ситуація в місті іде до того, що ромів «запакують в автобус і вивезуть в їхнє рідне Закарпаття». Про це повідомляє Радіо Трек.

«Я максимально стримуюся в емоціях. Але, дивлячись на цю ситуацію із ромською національністю, у мене бракує слів і толерантності до того, що вони творять у місті», – сказав міський голова Рівного.

Олександр Третяк розповів, що недавно зустрів ромів на вулиці і сказав, що вони мають упродовж кількох годин забратися з міста, на що ті поскаржилися, що не їздять автобуси.

«Я бачу, що йде до того, що ми зробимо радикально: всіх запакуємо в автобус і вивеземо в їхнє рідне Закарпаття», – сказав посадовець в ефірі.

Також він додав, що має обговорити питання поведінки ромів із правоохоронцями та із Муніципальною вартою, що от-от запрацює у Рівному.

Така заява Олександра Третяка швидко поширилась у медіа, тож сьогодні він на своїй Facebook-сторінці вибачився за різкі висловлювання.

«Вчора на запитання журналістів щодо протиправної поведінки представників національних меншин у нашому місті відповів досить емоційно, за що хочу попросити вибачення. Така моя реакція викликана численними скаргами рівнян», – сказав посадовець.

Олександр Третяк уточнив, що «справа не в тому, що ми маємо упереджене ставлення до осіб певної національності, а справа у порушеннях Кримінального кодексу конкретними громадянами, незалежно від їх етнічного походження».

«Тому кожного, хто буде порушувати Закон, чекатиме покарання. Незалежно від етнічного походження, адже всі рівні і мають не лише однакові права, але й однакові обов‘язки вести себе по-людськи», – додав він.

На початку червня на сайті міської ради Рівного з’явилась петиція, у якій містянка Олена Бондар просить «притягнути ромське населення до відповідальності».

«Просимо адміністрацію міста звернути увагу на щоденне свавілля ромів в Рівному. Люди не мають можливості спокійно відпочити в центрі чи навіть постояти в заторі (бо вибивають вікна, вимагаючи грошей), а малолітні роми не мають можливості на освіту й хороше майбутнє. І скажіть, будь ласка, куди звернутися, якщо вас обплювали малі роми, чи обілляли вас вашими ж напоями і втекли?», – ідеться в тексті петиції.

Станом на 10 червня документ набрав 241 голос із 250 необхідних для розгляду міськрадою, до кінця збору підписів залишилось 42 дні.

До слова, торік у квітні заявами про вивезення ромів із міста прославився міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Він розпорядився, щоб поліції виділили автобус для вивезення ромів у Закарпатську область. За словами Руслана Марцінківа тоді вивезли 10 людей, але 12 – залишились у місті, що він вважав неприйнятним.

Тоді на ксенофобську заяву Руслана Марцінківа відреагували посольство США в Києві та Коаліція ромських неурядових організацій України, які назвали її дискримінаційною. Тоді міський голова Івано-Франківська вибачився перед ромами за дискримінацію.

Також у лютому вивезти ромів з міста розпорядився міський голова Кам’янець-Подільського на Хмельниччині. Це сталось після масової бійки між ромами поблизу одного з міських кафе.