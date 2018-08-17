Мер Львова Андрій Садовий відвідав Запоріжжя у рамках програми співпраці між містами

Під час візиту до Запоріжжя Андрій Садовий відвідав завод «Запоріжсталь»

У п’ятницю, 17 серпня, мер Львова Андрій Садовий відвідав Запоріжжя в рамках програми налагодження співпраці та обміну досвідом між містами Urban Talks. Міський голова Львова обговорив питання екології та розвитку громадського транспорту з мером Запоріжжя Володимиром Буряком.

Зокрема, йшлося про важливість побудови нових трамваїв та створення дієвої стратегії громадського транспорту. Під час візиту до Запоріжжя Андрій Садовий відвідав ПАТ «Запоріжсталь», КП «Запоріжелектротранс» та міський аеропорт. Під час відвідин аеропорту делегація оглянула будівництво нового терміналу.

«В Україні вкрай важливо розвивати внутрішнє авіасполучення. До того ж кожне успішне місто має розробити стратегію розбудови і діяльності аеропорту. Сучасне місто може розвиватися лише за наявності відповідного аеропорту», – підкреслив Андрій Садовий під час візиту на летовище у Запоріжжі.

Запоріжжя стало десятим містом, яке відвідали представники ЛМР у рамках проекту Urban Talks (усі фото прес-служби ЛМР)

Того ж дня за участі мера Львова та інших представників ЛМР у Запоріжжі відбулася публічна дискусія щодо розвитку міста в рамках проекту Urban Talks.

Нагадаємо, Urban Talks — це дискусійна платформа, спрямована на налагодження діалогу та співпраці між українськими містами. Під час зустрічей представники міських рад і громадських організацій діляться корисними практиками та презентують власний успішний досвід розвитку міст.

У рамках програми делегація з ЛМР уже відвідала Рівне, Житомир, Чернівці, Тернопіль, Луцьк, Івано-Франківськ, Ужгород, Краматорськ і Слов’янськ. Наступна після Запоріжжя зустріч Urban Talks запланована в Маріуполі.