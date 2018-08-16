Садовий розповів у Слов’янську про найуспішніші практики розвитку Львова

Андрій Садовий відвідав Слов'янськ

У четвер, 16 серпня, у Слов’янську Донецької області міський голова Львова Андрій Садовий відкрив чергову дискусію із серії Urban Talks. Андрій Садовий поділився декількома найуспішнішими проектами Львова у сферах туризму, транспорту, поводження з відходами, створення ОСББ та підтримки військовослужбовців, а також дав поради, як створити умови, щоб мешканці могли реалізувати свій потенціал у рідному місті. Про це повідомили в прес-службі Львівської міськради.

«Управління містом чи державою — це мистецтво, яке потребує великого професіоналізму. Більше 12 років я працюю міським головою, і я почав з того, що запрошував мудрих, талановитих людей, і до сьогодні в нас у керівництві Львова більшість — не львів’яни. Друга річ у тому, що ми спільно зробили стратегію розвитку нашого міста, ми спільно запланували, яким має бути наше місто за 10, 20, 30 років. Бо міський голова має бути стратегом, має бачити місто і країну багато років наперед», — сказав міський голова Львова Андрій Садовий.

Зі слів міського голови, люди, які приїжджають до Львова з різних куточків України, почувають себе в ньому вільними. Саме тому й організували такий проект обміну досвідом між містами, щоб передати корисний досвід та налагодити дружні взаємини.

«Я дуже гордий, що сьогодні дуже багато людей, які до нас приїжджають, себе почувають комфортно. Для мене честь, що приїжджають люди зі сходу, з центру України, і вони відчувають себе вільно у Львові, відчувають себе як вдома. Міста дуже часто мають однакові проблеми. Тому я вирішив їздити містами і брати з собою тих колег, які розвивають місто і можуть бути корисними для інших», — сказав Андрій Садовий.

Усі фото прес-служби ЛМР

Зі слів мера, Львів пережив важкі часи сміттєвої блокади, саме це стало стимулом збудувати сучасний завод із переробки відходів. І це також стало поштовхом для залучення грантових коштів. Проте, за словами Андрія Садового, проблема з вивезенням та переробкою сміття існує у багатьох містах України.

«У нас сьогодні в Україні 5% землі є під звалищем, це недопустимі речі. Бо, щоб збудувати місто, в якому хочеться жити, потрібно збудувати країну, в якій хочеться жити», — сказав Андрій Садовий.

Нагадаємо, Urban Talks — це дискусійна платформа, спрямована на налагодження дружнього діалогу та співпраці між українськими містами. Під час заходу представники міських рад і громадських організацій діляться корисними практиками та презентують власний успішний досвід розвитку міст. До слова, такі обміни досвідом вже відбулися у восьми містах України — Рівному, Житомирі, Чернівцях, Тернополі, Луцьку та Івано-Франківську, Ужгороді та Краматорську.