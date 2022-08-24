Андрій Садовий подякував незламним українцям за незалежність та привітав їх зі святом

24 серпня Україна відзначає 31-ий День Незалежності. З цієї нагоди міський голова Львова Андрій Садовий подякував незламним українцям за незалежність та привітав їх зі святом.

«Ми незалежні. І неважливо, що думає ворог. Нашій історії не 31 рік, і завтра вона також не закінчиться. Бо на очах всього світу прямо зараз ми виборюємо свою свободу. Наша історія пишеться кров’ю і потом, сльозою дитини та молитвою мами. Подвигом студента, який взяв автомат, викладача, який читає лекцію з окопу. Музиканта, який слухає артилерійські залпи.

Наші люди перетворюють море на сталь, люками зупиняють танки. Серцями закривають небо. Ми готові на все. Наша надія проростає з чорнозему, відчайдушно чекаючи осені. Незламні українці, дякую за незалежність», – сказав Андрій Садовий.

Раніше ми також опублікували повний текст привітання президента України Володимира Зеленського з Днем Незалежності, а також привітання Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.