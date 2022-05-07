Український прапор є символом боротьби проти сучасного нацизму під назвою «рашизм»

Міський голова Львова Андрій Садовий закликав 8-9 травня виходити з українськими прапорами на вулиці міст світу та, зокрема, Німеччини, у столиці якої заборонили використання в ці дні української символіки. Адже український прапор, заявив мер, зараз є символом боротьби проти сучасного нацизму під назвою рашизм.

Мер Львова нагадав про гасло «Ніколи знову», з яким мирна Європа відзначала День перемоги над нацизмом 8 травня. І зараз це «знову» настало. «Сьогодні новому тоталітаризму, абсолютному злу під назвою рашизм, протистоїть Україна», – написав Андрій Садовий у Facebook.

Мер Львова закликав протидіяти забороні, яку запровадила поліція Берліна та виходити на вулиці з українськими прапорами.

«Я закликаю всіх вільних людей світу, і перш за все в Німеччині, вийти в ці дні на вулиці під синьо-жовтими прапорами та вивішувати їх на своїх будинках. Сьогодні саме цей прапор є запорукою того, аби жахи війни не прийшли до вас «ніколи знову», – заявив Андрій Садовий.

Нагадаємо, влада Німеччини готується до можливих провокацій 8 та 9 травня. У Берліні разом із проросійською символікою обмежили використання на заходах прапорів України «для уникнення провокацій». Посол України Андрій Мельник назвав таке рішення «скандальним» та закликав скасувати цю заборону.