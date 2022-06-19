Вказівник вулиць на розі Дерибасівської та Пушкінської в Одесі

Міський голова Одеси Геннадій Труханов сказав, що не підтримує перейменування вулиці Пушкінської, названої на честь російського поета Алєксандра Пушкіна. Про це він сказав в інтерв'ю The New York Times, пише «Еспресо».

У публікації зазначається, що одесити пропонують перейменувати вулицю Пушкінську.

«Ні, я б цього не підтримав. Одеса є міжкультурною столицею України. Мене турбує зростання ненависті до всього російського», – сказав Труханов.

Видання у своїй статті розповідало про відновлення роботи Одеської опери.

«Важливо показати, що Одеса жива, що Україна жива, що ми хочемо жити і творити, а шлях російських окупантів – це вбивства і смерть. Якби Путін наважився вдарити в оперу, ненависть, з якою він зіткнеться в усьому світі, просто неймовірна», – сказав Труханов.

The New York Times зазначило, що довгий час вважали, ніби Труханов має проросійські симпатії, та з початку війни він перетворився на відвертого захисника України та свого міста. Відмахнувшись від звинувачень, він сказав, що йому сумно бачити, як «Росія руйнує свої претензії бути культурною нацією».

Додамо, що 13 червня Геннадій Труханов заявляв, що в Одесі перейменують всі вулиці, назви яких пов'язані з країною-агресором Росією. «Ми не бажаємо мати нічого спільного з державою, яка сьогодні намагається стерти наше місто, нашу країну з лиця землі», – заявляв він тоді.

Труханов також називав, що під перейменування підпадуть такі вулиці, як Новомосковська, Воронезька, Курська, Бородинська, Чапаєва й інші.