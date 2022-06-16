Анатолій Степанець на фото крайній ліворуч

Міського голову Вовчанська Харківської області Анатолія Степанця підозрюють у державній зраді в умовах воєнного стану, повідомив Офіс генерального прокурора 15 червня. Посадовцю повідомили про підозру заочно.

«За даними слідства, посадовець, який перейшов на бік РФ, підтримав створення так званої “тимчасової цивільної адміністрації Харківської області” і добровільно брав участь у її діяльності. 3 червня 2022 року в окупованому Куп’янську він взяв участь у заході, на якому було створено незаконний орган», – стверджують у прокуратурі.

Досудове розслідування у справі здійснює Управління Служби безпеки України на Харківщині.

У квітні українські ЗМІ опублікували відео, на якому видно, що Анатолія Степанця катували російські загарбники. Зокрема, вони прив’язали чоловіка, схожого на 64-річного Анатолія Степанця, до стільця і на камеру запитували: «Степанець, слава Україні чи слава Росії?»

Перед цим російські пропагандистські ЗМІ заявили, що Степанець нібито перешкоджав місцевим жителям отримувати російську гуманітарку.

Росіяни окупували Вовчанськ 24 лютого. Після того, як відео зі Степанцем потрапило в мережу, доля посадовця кілька місяців була невідома. Місцеві жителі повідомили, що росіяни тримали його на агрегатномук заводі, де вони облаштували концтабір. Також повідомлялося, що Степанець перебував у лікарні.