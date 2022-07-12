Мер Львова презентував проект реабілітаційного центру мерам польських міст

У вівторок, 12 липня, відбулась онлайн-зустріч міського голови Львова із представниками Союзу польських метрополій (Unia Metropolii Polskich). Під час зустрічі Андрій Садовий презентував проект реабілітаційного центру «Незламні» (UNBROKEN) мерам 12 найбільших міст Польщі та закликав підтримати його реалізацію.

«Мав нагоду презентувати проект Національного реабілітаційного центру UNBROKEN у Львові мерам 12 найбільших міст Польщі. Отримав запевнення в підтримці нашої ініціативи і дуже конкретні ідеї щодо джерел фінансування. Дякую Unia Metropolii Polskich і Tomasz Fijołek в організації такої зустрічі. Поляки продовжують викликати наше щире захоплення в проявах солідарності і підтримки», – цитує Андрія Садового прес-служба львівської мерії.

Союз польських метрополій був створений у 1990 році за проектом Інституту міста під назвою «Скільки країн, стільки і міст». Він об’єднує 12 найбільших міст Польщі. З 1993 року діє у формі фундації. Його рада складається з президентів 12 центральних міст польських метрополій. Зокрема, 10 міст-членів: Білосток, Бидгощ, Гданськ, Катовіце, Люблін, Лодзь, Познань, Жешув, Варшава та Вроцлав входять до асоціації великих європейських міст – Eurocities.

Національний центр реабілітації «Незламні» планують відкрити на базі Першого територіального медичного об’єднання Львова. Для нього мають збудувати новий корпус. Планується, що щорічно в центрі лікуватимуть понад 50 тис. пацієнтів та проводитимуть понад 10 тис. операцій.

До фінансування будівництва центру вже долучилась низка українських та міжнародних компаній, серед яких «АТБ», «Symfony Solutions», «Space Art», Група PZU S.A. та посольство Швейцарії в Україні. У день презентації проекту меценати зібрали понад 2 млн євро, а міська рада німецького міста Фрайбург виділила 1 млн євро на будівництво гуртожитка для пацієнтів реабілітаційного центру, який збудують поруч. Також міська рада Вроцлава виділить 1 млн євро на новий реабілітаційний центр у Львові.