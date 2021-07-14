Mercedes-AMG SL

Компанія Mercedes-Benz продовжує поступово знайомити нас з новим поколінням SL, за розробку якого відповідає її спортивний підрозділ AMG. Сьогодні виробник розкрив інтер'єр моделі.

Потужні преміальні купе та кабріолети від Mercedes-Benz завжди стояли осторонь основного модельному ряду. Покупці таких машин – особливі люди які цінять комфорт та драйв і люблять самі керувати автомобілем. Новий SL виводить ці якості на принципово новий рівень.

Mercedes-AMG SL отримав впізнавані дефлектори вентиляції у вигляді турбін, «натхненну авіацією» цифрову приладову панель на 12,3 дюйма, сконструйовану так, щоб запобігати виникненню відблисків, і 11,9-дюймовий тачскрін мультимедійної системи MBUX з портретною орієнтацією. Він схожий на дисплей в новому S-класі, але є важлива відмінність: в SL можна змінювати кут нахилу монітора, що також повинно допомогти в боротьбі з сонцем при їзді з прибраним дахом. Нагадаємо, верх у новинки буде м'яким тканинним, а не жорстким металевим, як раніше. У список опцій увійде проекційний дисплей.

Салон нового SL має посадкову формулу 2+2 – вперше з часів моделі четвертого покоління (R129), що випускалася в 1989-2001 роках. Це має частково компенсувати зникнення кабріолета S-класу. При цьому розробники явно не плекають особливих ілюзій з приводу практичності такої конфігурації і прямо пропонують використовувати задні сидіння, в тому числі, як додатковий простір для перевезення поклажі – на зразок сумки для гольфу.

Салон нового Mercedes-AMG SL вийшов напрочуд гарним: він об’єднав елементи класичного дизайну марки та сучасні технології

Екстер'єр нового Mercedes-AMG SL нам поки знаком тільки по фотографіях прототипів в маскуванні. За технікою інформації теж небагато, але виробник вже підтвердив, що родстер вперше отримає повний привід 4Matic. Для моделі повинні запропонувати гібридні версії – швидше за все, з тими самими силовими установками, які Mercedes-AMG представив нинішньої весни. Таким чином, можна очікувати потужності до 800 к.с., при цьому навіть базова модифікація на основі «турбочетверкі» по віддачі буде порівнянна з V8. Повністю вигляд нового SL обіцяють розсекретити наприкінці 2021 року.