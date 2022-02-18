Mercedes-AMG SL 2022

Клас суперкарів має власне неофіційне ранжування. На його вершині – справжні боліди з мотором в центрі шасі. Сходинку нижче займають задньомоторні авто, а машини з мотором спереду являють собою початкову категорію. Mercedes-Benz називає такі авто «легкими суперкарами», і це повністю пояснює суть нового кабріолета німецької марки – Mercedes-AMG SL.

Автомобілі під індексом SL отримали своє позначення від легендарного купе 1950-хроків з дверима «крило чайки». А розшифровують це позначення по різному. За однією з версій, це Sport Leicht, тобто «Легкий Спорт» з німецької. За іншою – Super Leicht, тобто «Супер Легкий». Яка б не була вірною, разом вони дають чітке розуміння суті автомобіля: суперкар з полегшеними характеристиками.

Якщо порівняти цю дводверну модель з «важким» суперкаром Mercedes-AMG – GT Roadster, вона справді поступається у характеристиках: потужності, максимальній швидкості, динаміці. Але різниця – у межах класу, на десяті долі одиниць. Це тому, що в обох суперкарів під капотом один і той же 4-літровий мотор V8 твін-турбо, хоча й налаштований по-різному, але з однаковою потужністю. Двигун SL має два варіанти продуктивності - на 476 або 585 кінських сил. Такі ж показники у Mercedes-AMG GT Roadster та Mercedes-AMG GT R. При цьому SL пропонує більше комфорту для повсякденної експлуатації. Про це також говорить літера S у його назві – вона від S-Class.

Що забезпечують переваги «легкого» класу? Два додаткових місця в салоні. Нехай це й не капітанські крісла S-Class, але й не двомісний кокпіт GT Roadster. Ще одна приємна перевага для покупців – ціна. Так, вона буде відповідною класу суперкарів та рівню розкоші Mercedes-AMG, але все ж не такою «важкою», як у GT Roadster чи у середньомоторного гіперкара Mercedes-AMG One.

Більш детальну інформацію про новий Mercedes-AMG SL та інші моделі марки можна отримати на сайті офіційного дилера Mercedes-Benz «Західно-Український Автомобільний Дім» або за адресою: м. Львів, вул. Дж.Вашингтона, 8 чи телефоном +38 (067) 304 02 90.