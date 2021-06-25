Новий човен на фоні Mercedes-AMG GT Black Series

Підрозділ спортивних авто Mercedes-AMG та виробник розкішних плавзасобів Cigarette Racing представили абсолютно нову, 13 версію човна Cigarette 41 'Nighthawk AMG Black Series. Як і автомобілі Mercedes-AMG, цей човен поєднує розкіш зі спортивністю. Він має видатні динамічні характеристики та елегантний дизайн.

Співпраця цих двох виробників у створенні розкішних катерів почалася ще у 2007 році, а зараз вони представили 13-ту версію човна. Над дизайном Cigarette 41 'Nighthawk AMG Black Series працювала команда дизайнерів Mercedes-AMG на чолі з головним дизайнером Daimler Group Горденом Вагенером.

Також співпрацювали й інженери. Як і в автомобілях, низький центр ваги в човнах покращує керованість, а невелика загальна вага – збільшує швидкість. Обидва ці показники були досягнуті за допомогою корпусу човна з вуглеволокна.

Спортивний характер та розкіш – спільні риси обох виробників

Новий спортивний човен першим у класі отримав аж п’ять гоночних двигунів. Це 4,6-літрові підвісні мотори V8 Mercury Racing 450R поєднані таким чином, щоб ними можна було керувати одночасно.

Сукупна потужність 2250 кінських сил прискорює цей човен до максимальної швидкості понад 145 км на годину. При цьому модель може зручно розмістити більш як десять людей з особливими зручностями, притаманними для Mercedes-AMG.

Про вартість Cigarette 41 Nighthawk AMG Black Series не повідомляється.