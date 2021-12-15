Комплект дорожніх сумок

Набір сумок для родстера Mercedes-AMG SL складаються з трьох предметів, вони коштують 4925 доларів та виготовляються лише на замовлення.

Комплект дорожніх сумок складається з трьох предметів – несесера, рюкзака та дорожньої сумки, повідомляє Мотор.

Над їх дизайном та виробництвом працює італійська фірма Santoni, відоме ательє з пошиву взуття ручної роботи та аксесуарів зі шкіри. Всі сумки виготовлені зі шкіри «наппа», тієї ж, якою обшивають сидіння родстера. Ще одна особливість – весь комплект ідеально розміщуються всередині маленького багажника спорткара. Звичайно, в інші багажники теж поміститься, але заповнять його не повністю.

Комплект з трьох сумок ідеально входить в невеличний багажник родстера.

Сумки доступні в трьох різних кольорах, окремо або комплектом за 4925 доларів.