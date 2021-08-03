Mercedes-Benz eEconic

Компанія Mercedes-Benz Trucks оголосила, що автомобіль eEconic зараз проходить випробування перед наступним етапом тестів у клієнтів в реальному житті. Ці випробування зосереджені на надійності акумулятора та електричного силового агрегату при низьких або високих температурах, а також на загальній безпеці та продуктивності автомобіля. Як і eActros, ця електрична вантажівка також буде випробувана на складних дорогах.

Одне з можливих призначень нової вантажівки – збір сміття. У цьому випадку перехід на електричку версію може принести користь міським громадам в довгостроковій перспективі. eEconic добре підходить для цієї роботи, оскільки він може покривати типові маршрути збору сміття, не вимагаючи підзарядки в дорозі. Не кажучи вже про те, що це в теорії знизить рівень шкідливих викидів і не розбудить всю околицю завдяки низькому рівню шуму.

Mercedes-Benz eEconic випробовують в екстремальних умовах

27-тонний автомобіль оснащений електричною віссю з двома вбудованими електродвигунами і 2-ступінчастою коробкою передач. Двигуни мають рідинне охолодження і виробляють 300 кВт. Наприкінці кожного маршруту акумулятори можна заряджати пристроєм потужністю 160 кВт. Це означає, що eEconic може пройти весь свій маршрут без зайвих зупинок для підзарядки.

eEconic також був побудований з урахуванням побажань міських операторів - просторий салон досить комфортний для чотирьох людей, з низьким входом і виходом. Крім того, панорамне вітрове скло та низьке сидіння різко покращують огляд водія на дорогу.

Серійне виробництво Mercedes-Benz eEconic має розпочатися у 2022 році на заводі компанії Worth. До 2039 року Daimler планує пропонувати в Північній Америці, Європі та Японії нові транспортні засоби лише з електроприводом.