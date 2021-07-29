Mercedes S680 Guard 4Matic

Новий Mercedes S680 Guard 4Matic захищений за найвищим для легкових авто стандартом VPAM VR10. Тобто він витримує попадання з автомата АК-47 або снайперської гвинтівки калібру 7,62 мм, а також вибух ручної гранати.

Седан захищений сталевою і композитною бронею, а куленепробивне скло має товщину 10 см. Шини Michelin PAX дозволяють проїхати 30 км з проколом. На перший погляд ніщо не видає броньоване авто, та й у салоні відмінностей від стандартного Mercedes S-Class 2021 особливо немає.

Відрізнити броньовану версію з першого погляду не так просто. У салоні відмінностей теж небагато

Броня збільшила вагу Mercedes S680 Guard 4Matic до 4,2 тонн і з такою вагою може впоратись тільки 6,0-літровий V12 твін-турбо на 612 к. с. Втім навіть з ним максимальна швидкість становить 190 км/год проти 250 км/год у неброньованого Mercedes-Maybach S680. В арсеналі авто – повний привід і пневмопідвіска, скануюча дорогу.