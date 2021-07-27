При замовленні нового автомобіля покупець не завжди точно знає, які функції йому знадобляться, тож часто клієнт платить за те, що йому не потрібно і не замовляє справді корисні речі. Подібних помилок можна уникнути, завдяки оновленню програмного забезпечення через Інтернет. Саме таку можливість пропонує електричний седан Mercedes-Benz EQS.

Повнокероване шасі являє собою схему, за якої задні колеса автомобіля мають здатність повертатись, як передні, але на менший кут. Усі моделі Mercedes-Benz EQS виходять із заводу з усім обладнанням, необхідним для повороту своїх задніх коліс на 10 градусів, При цьому, у випадку EQS, кут повороту задніх коліс варіюється, залежно від ринку. Так, у США електричний седан може повертати задні колеса на 10 градусів, тоді як на інших ринках вони повертають лише на 4,5 градуси. А щоб зняти обмеження, потрібно провести ефірне оновлення, сплативши за це певну суму.

Німецьке видання Auto Motor und Sport повідомляє, що для місцевого ринку вартість розблокування повнокерованого шасі коштує 489 євро на рік або 1169 євро на три роки. У публікації також зазначається, що для системи також потрібна 360-градусна камера, яка сама по собі коштує 1130 євро.

Mercedes-Benz EQS в Україні доступний у двох версіях: EQS 450+ та EQS 580 4MATIC. У першому випадку електричний седан оснащений 333-сильною установкою (568 Нм), а потужніший, двомоторний, має віддачу в 524 сили, крутний момент 854 Нм та повний привід.

Фото: Mercedes-Benz EQS / Daimler