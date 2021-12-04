Mercedes-Benz інвестує 60 млрд євро у виробництво електромобілів

До 2030 року Mercedes-Benz планує повністю відмовитись від двигунів внутрішнього згорання і виробляти виключно електромобілі. Такий крок обійдеться компанії у 60 млрд євро.

Наглядова рада німецького автовиробника Daimler AG схвалила бізнес-план Mercedes-Benz, який передбачає інвестиції в обсязі понад 60 млрд євро в 2022-2026 рр. У рамках цього плану Mercedes планує перейти на випуск виключно електромобілів до кінця десятиліття.

Також компанія зосередиться на можливостях для зростання у сфері легкових автомобілів та фургонів після виділення підрозділу Daimler Truck, що випускає вантажівки.

Раніше повідомлялося, що у 2022 році електромобілі з'являться у всіх сегментах, у яких працює Mercedes. Із 2025 року всі нові моделі що розроблюються працюватимуть виключно на електричних двигунах.