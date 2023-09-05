Передані раніше машини рятувальники використовують для ліквідації наслідків стихійних лих

Німецька компанія Mercedes-Benz Special Trucks передала Міністерству оборони України понад 100 вантажних авто підвищеної прохідності Zetros. Про це повідомили у вівторок, 5 вересня, у прес-службі Mercedes.

«У комплект поставки входить ряд типів транспортних засобів для військової підтримки та логістичних завдань. ЗСУ хочуть розширити свої оперативні можливості для забезпечення та оборони за допомогою міцних вантажівок. Крім того, Mercedes-Benz Special Trucks надає Міністерству оборони України широкий спектр послуг, пов’язаних із транспортними засобами», – заявили у прес-службі компанії.

До поставки авто водії пройшли курси з водіння позашляховиків та вже почали застосовувати автомобілі. За даними Mercedes, кошти надійшли за підтримки німецького уряду.

У прес-службі компанії додали, що машини Zetros, які раніше надали Україні, вже кілька місяців працюють для ліквідації наслідків стихійних лих. Зокрема, на авто рятувальники надають допомогу мешканцям важкодоступних районів та розчищають завали.

До слова, 5 вересня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що його країна передала Україні тисячі щойно вироблених боєприпасів для зенітних самохідних установок Gepard. Загалом Німеччина планує передати Україні загалом 300 тис. снарядів до цих установок у рамках нового контракту на 168 млн євро, який німецький уряд уклав зі збройовою компанією Rheinmetall.