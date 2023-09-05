Україна вже має на озброєнні 46 зенітних установок Gepard

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що його країна передала Україні тисячі щойно вироблених боєприпасів для зенітних самохідних установок Gepard. Про це у вівторок, 5 вересня, повідомило Міністерство оборони Німеччини.

Як йдеться в повідомленні, будівництво виробничої лінії для виготовлення боєприпасів раніше успішно завершили в амбітні терміни, що дозволило здійснити перше постачання п'ятизначної кількості снарядів в Україну.

«Війна в Україні майже щодня нагадує нам, що захист власної країни залежить від протиповітряної оборони та достатньої кількості боєприпасів. З відновленням виробництва боєприпасів Gepard ми зосереджуємося саме на цих двох важливих аспектах», – заявив Пісторіус.

Він запевнив, що Німеччина і надалі підтримуватиме Україну в тих сферах, які є її сильними сторонами. Йдеться про артилерію, боєприпаси та наземну протиповітряну оборону.

Німеччина від початку повномасштабної війни передала Україні 46 зенітних установок Gepard і планує передати ще шість. Крім того, Німеччина планує передати Україні загалом 300 тис. снарядів до цих установок у рамках нового контракту на 168 млн євро, який німецький уряд уклав зі збройовою компанією Rheinmetall.

Зенітні установки Gepard допомагають ефективно зміцнити ППО України, особливо у захисті від дронів, та використовується для оборони критично важливих об'єктів інфраструктури.