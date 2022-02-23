Mercedes-Benz E-Class

Шпигуни вже не перший раз ловлять новий Mercedes E-Class під час тестів. Але цього разу на тестових автомобілях трохи менше камуфляжу. Мало того, у тестових машин було дві версії салону. Одна, схоже, є моделлю вищої специфікації, а інша може бути базовою версією. Підказка в дверних ручках.

Минулого разу E-Class мав ручки дверей, схожі на S-Class. Ця машина все ще з’являється на цьому відео, але інший екземпляр має ручки, які стирчать. Це говорить про те, що висувні річки є додатковою опцією.

Відео також дає кращий погляд на боки автомобіля. Дивлячись повз закручений камуфляж, ми бачимо кілька м’яких змахів нижньої частини дверей. Інша частина відео натякає на потужність турбодизеля після того, як автомобіль розкрутив колеса і досяг високих обертів двигуна.

Форма автомобіля натякає на еволюційний редизайн, який повторює зовнішній вигляд S-Class і C-Class. Зрештою, Mercedes-Benz завжди обережно ставиться до зміни зовнішнього вигляду своїх найбільш продаваних автомобілів. Його інтер’єр може бути схожий на S-Class, якщо мова йде про великі екрани та цифрові дисплеї. Інформаційно-розважальна система також отримає значне оновлення програмного забезпечення.

Двигуни, ймовірно, будуть сумішшю м’якого гібрида з турбонаддувом і дизельним двигуном плюс гібрид що підключається. Є також повідомлення, що версія AMG відмовиться від V8 на користь форсованого та електрифікованого 2,0-літрового чотирициліндрового двигуна.