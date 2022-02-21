Mercedes-Benz Е-класу

Тим хто хоче придбати актуальний седан Е-класу варто поквапитися, бо компанія вже заявила про плани з припинення виробництва. При цьому універсали ще деякий час будуть доступні для замовлення.

Для кращого розуміння ситуації варто враховувати, що актуальний Mercedes-Benz E-Class у кузові W213 (седан) з'явився у 2016 році, а у 2020 пережив рестайлінг, який привів його у відповідність до оновленої корпоративної стилістики. Головні зміни це нові фари і оформлення передньої частини, що трохи змінилося, а також нові більш вузькі задні ліхтарі. Таким чином, життєвий цикл моделі добігає кінця. До речі, Mercedes вже тестує новий E-Class у кузові W214.

Щодо нинішнього покоління, то седан Е-класу більше не доступний для замовлення в Німеччині. Для цієї моделі зарезервовано виробничі потужності до 23 березня. Ця дата буде кінцем виробництва цих седанів. Деяка кількість автомобілів є у дилерів. Німецьким покупцям, які хочуть саме седан Е-Класу, варто поквапитися або чекати не менше ніж рік. Нове покоління мають представити наприкінці 2022 року, а у продаж він надійде вже 2023 року.

При цьому універсал E-Class Estate нікуди не зникає і вироблятиметься до середини 2023 року. Подібне рішення не дивно оскільки європейці вже давно віддають перевагу практичним універсалам, а не седанам. Німецький ринок ймовірно лише перший, який торкнеться завершення виробництва седана Е-Класу.

До речі, нове покоління Е-Класу буде останнім у своєму роді, але і на нього чекають суттєві зміни. Покупцям будуть доступні чотири та шестициліндрові двигуни. Навіть E63 AMG втратить свій V8. Йому на зміну прийде гібридна установка на базі 2-літрового двигуна.