Mercedes-AMG G 63 4×4²

Mercedes-AMG може отримати хардкорну версію моделі G 63. Її головною відмінністю стане майже півметровий кліренс.

Mercedes-Benz тримає подробиці в секреті, але попередній G500 4×4² був випущений у 2015 році і мав портальні мости, три блокування диференціалів і 22-дюймові колеса. Позашляховик також мав дорожній просвіт 450 мм і був здатен долати глибину броду один метр.

Це робило модель справжнім всюдиходом, але вона, безумовно, була недешевою та коштувала 231 693 євро. Попри високу ціну, автомобіль був добре прийнятий вірними шанувальниками. Та, на жаль, був знятий з виробництва восени 2017 року.

Ймовірно, новий G63 4×4² буде оснащений 4,0-літровим двигуном V8 з двома турбонаддувом, який розвиває 577 к. Це дозволяє стандартному G63 розганятися від 0-60 миль/год (0-96 км/год) за 4,5 секунди, але G63 4×4², ймовірно, буде трохи повільніше завдяки численним модифікаціям, орієнтованим на бездоріжжя.

Немає жодного слова про те, коли модель буде представлена, але Mercedes також працює над оновленим G-класом, тому цілком можливо, що нам доведеться ще трохи почекати.