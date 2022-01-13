Mercedes-Benz в Україні очолив преміум-сегмент

2021 рік став для бренду Mercedes-Benz найуспішнішим за всю історію в Україні – 2919 легкових та 557 малотоннажних комерційних автомобілів Mercedes-Benz було передано покупцям. Крім того, найуспішнішим минулий рік став і для підрозділу сервісу – продажі запасних частин та аксесуарів також оновили свій рекорд.

Легковий сегмент

Легковий підрозділ бренду Mercedes-Benz в Україні завершив 2021 рік, очолюючи український преміум-сегмент в умовах непростої ситуації в усьому світі, зумовленої дефіцитом напівпровідників. Цей успіх був стабільним упродовж року – попри серйозну конкуренцію у рамках німецької трійки, за підсумками року зірковий бренд фінішував на першому рядку.

Згідно з даними Асоціації «Укравтопром», Mercedes-Benz зайняв 12-й рядок у рейтингу брендів в Україні, чиї автомобілі продавались найкраще.

Найкращі показники продажів продемонструвало сімейство позашляховиків GLE, GLE Coupé та GLS із загальним обсягом 1698 одиниць. За ним іде представницький седан S-Класу (380 одиниць). Це вперше в історії компанії в Україні, коли продажі цього седана перевищили 300 проданих автомобілів на рік!

Mercedes-Benz S-класу

Рекордні результати показав і G-Клас, замикаючи «п'ятірку» лідерів із позначкою у 273 одиниці. Українські клієнти є пристрасними шанувальниками високодинамічних моделей Mercedes-AMG, про що свідчать 374 покупців за 12 місяців.

Новий суббренд Mercedes-EQ із повністю електричними моделями EQC та EQA відсвяткував свою прем’єру в Україні на початку минулого року, а за його результатами фінішував з показником 114 одиниць. Незважаючи на збільшення квот для Україні, попит на моделі EQ все ще перевищує пропозицію. Для його задоволення на електромобілі в 2022 році зарезервовано вдвічі більшу квоту у понад 350 одиниць.



У 2021 році українським клієнтам Mercedes-Benz було представлено 5 нових прем'єр, які стали невід'ємною складовою загального успіху. Низка прем'єр чекатиме на шанувальників бренду і у 2022 році – у першій половині року українські клієнти побачать одразу три новинки сімейства Mercedes-EQ: електричний седан класу люкс EQS, електричний седан бізнес-класу EQE і компактний кросовер EQB. Крім того, у другій половині року буде представлено нове покоління кросовера GLC.

Комерційний сегмент

Ситуація у сегменті комерційних автомобілів також складалася сприятливо для Mercedes-Benz. У 2021 році продажі Mercedes-Benz в сегменті легких комерційних автомобілів (557 одиниць) зросли на 19%, перевищивши рекорд, встановлений у 2019 р. Завдяки оновленню V-Класу та Vito, а також стабільному попиту на Sprinter у різних модифікаціях, бренд суттєво покращив конкурентні переваги на ринку легких комерційних автомобілів. Провідними факторами зростання минулого року стали нові комплексні рішення у різних сегментах (включаючи різні кузовні надбудови та модифікації, фінансування та страхування) та збільшення продажів корпоративним клієнтам. Преміальний мінівен V-Класу (160 одиниць) став лідером ринку серед люксових комерційних автомобілів.

Комерційна лінійка Mercedes-Benz

Сервіс та запчастини

У 2021 році у сфері сервісу пріоритетним напрямом залишалося підвищення якості послуг, а також максимальна цінова лояльність. Це дозволило завершити рік із рекордними показниками з продажу запасних частин, при цьому було досягнуто динаміки продажів у розмірі 10% до 2020 року, а в абсолютному вираженні показник продажів є рекордним починаючи з 2014 року. Крім того, на 16% збільшилася кількість автомобілів, що здійснили обслуговування в офіційній дилерській мережі.

Провідну роль відіграли програми «Преміум Сервіс» та «Преміум Сервіс Плюс», які дозволили клієнтам суттєво економити на обслуговуванні. Також значною віхою стали пакетні пропозиції щодо діагностики, сформовані за найбільш популярними запитами клієнтів. На додаток до існуючих, у якості пілотного проєкту було запущено програму «Спринтер Про», яка сприятливо вплинула на рівень лояльності клієнтів до сервісної мережі Mercedes-Benz. Всі ці програми залишаться актуальними і у 2022 році.

Завдяки політиці індивідуальної комплексної підтримки корпоративних партнерів та налагодженому менеджменту протягом 2021 року кількість fleet-клієнтів вдалося збільшити на 43%! Сумарний парк ключових клієнтів, які користуються сервісними контрактами, становить 1634 автомобілі.

З метою оперативного моніторингу рівня задоволеності клієнтів якістю отриманих послуг, а також швидкого реагування на відгуки було впроваджено онлайн-систему 5 Star Rater – програму опитування клієнтів офіційної сервісної мережі Mercedes-Benz, що функціонує в автоматичному режимі.

Дилерська мережа

Дилерська мережа Mercedes-Benz в Україні розвивається з застосуванням нової концепції автомобільного рітейлу MAR2020 (Modern Architecture at Retail). Вона передбачає цілий спектр різних технологій та рішень не тільки в сучасній архітектурі дилерського центру, але й у новому підході до процесу преміального обслуговування клієнтів. У рамках нової концепції ведеться будівництво новітнього інноваційного центру в Києві та активно здійснюється процес діджиталізації всіх робочих процесів.

У першому півріччі планується запуск конфігуратора – цей інструмент дасть можливість потенційним клієнтам самостійно скласти комплектацію обраного ними автомобіля та дізнатися його вартість, не виходячи з дому. Окрім цього, значних зусиль було докладено для підготовки дилерської мережі до виведення суббренду Mercedes-EQ.

Дилерська мережа компанії «АвтоКапітал» налічує на сьогодні 17 центрів з продажу автомобілів легкового та комерційного сегментів, з яких 12 отримали ліцензії на продаж електромобілів, а також 6 спеціалізованих центрів з продажу та сервісу вантажної техніки.