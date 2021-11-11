Глобальна платіжна платформа Daimler Mobility під назвою Mercedes Pay дає змогу клієнтам купувати товари та послуги безпосередньо в своєму автомобілі

В результаті нового глобального технологічного партнерства між Daimler Mobility і Visa, Daimler запропонує «рідні» платежі в автомобілі. Це означає, що введення паролів або використання мобільних пристроїв для аутентифікації платежів незабаром піде в минуле, оскільки сам транспортний засіб стане пристроєм для платежів із біометричною підтримкою завдяки технології делегованої аутентифікації Visa.

З весни 2022 року клієнти Mercedes-Benz у Великобританії та Німеччині зможуть здійснювати платежі за допомогою датчика відбитків пальців у автомобілі. Покупки потім можна зробити безпосередньо через головний пристрій автомобіля або MBUX. Очікується, що рішення буде доступне на інших ринках у всьому світі пізніше.

Комерція в автомобілі стала невід’ємним аспектом багатого клієнта. Наприклад, глобальна платіжна платформа Daimler Mobility під назвою Mercedes Pay дає змогу клієнтам купувати товари та послуги безпосередньо в своєму автомобілі, включаючи послуги Mercedes me, а також для інших випадків використання, таких як заправка палива та паркування.

«Mercedes Pay — це наш центр компетенції з оплати в автомобілі, за допомогою якого ми пропонуємо нашим клієнтам цифрові послуги по всьому світу, інтегровані в екосистему Mercedes-Benz. У партнерстві з Visa Daimler запропонує власні платежі в автомобілі, які відповідають вимогам двофакторної аутентифікації безпечним і зручним для користувача способом. Немає нічого зручнішого, ніж авторизація платежу за відбитком пальця. Розкішний клієнтський досвід, звісно, включає в себе аспект безпеки, і ми забезпечуємо це за допомогою внутрішньої оплати в автомобілі. Ми пропонуємо нашим клієнтам безпеку не тільки під час їзди, а й під час оплати», – каже Франц РайнерГенеральний директор Daimler Mobility AG

Технологія цифрової комерції в автомобілі

Оплата Mercedes є складовою стратегії мобільності та цифровізації Daimler, а також бізнес-сегментом Daimler Mobility. Daimler стане першою в світі автомобільною компанією, яка впровадить Visa Cloud Token Framework у свої автомобілі. Visa Cloud Token Framework — це хмарна технологія безпеки, яка забезпечує більшу гнучкість на кількох пристроях, оскільки токени Visa Cloud захищають та видаляють конфіденційну платіжну інформацію, перетворюючи дані та безпечно зберігаючи їх. Вони також дозволяють підключати декілька пристроїв у пару в автомобілі та за його межами, які потім безпосередньо інтегруються з обліковими даними в банку споживача. Це значно покращує загальний досвід платежів, оскільки споживачам більше не потрібно вводити довгі номери карток, щоб завершити покупку або перемикатися між пристроями для аутентифікації платежів.