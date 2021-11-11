Mercedes 600 Pullman 1975 року називали "лімузином диктаторів"

Легендарні Mercedes 600 Pullman колись називали «лімузинами диктаторів». Адже вони були по кишені лише їм. З того часу мало що змінилось, адже ці витвори мистецтва коштують, як десятки сучасних «Мерсів». Один з них модернізований фірмовим відділом Mercedes-Benz Classic, повідомляє Autoswiat. Причому не просто відтворений, а зроблений у стилі «рестмод», тобто з використанням сучасних рішень в інтер'єрі та техніці.

У 1964-1981 роках, коли Mercedes 600 Pullman випускався серійно, його складали на заводі Daimler вручну. В залежності від індивідуального замовлення майбутнього власника, Pullman міг мати чотири чи шість дверей однакового розміру. Також можна було зустріти версія з чотирма дверима, двома рядами сидінь в салоні, один з яких повернутий у напрямку руху.

Саме в такій модифікації був виконаний у 1975 році цей автомобіль. В Ліван він потрапив новим з салоном із синьої шкіри. Однак новий власник, який придбав машину у 2007 році, вважав цей колір несмаком. Тому звернувся до майстерні Mercedes-Benz Classic, щоб той дещо «осучаснив» Pullman. Він хотів їй додати розкоші сучасного Maybach. Машину повністю переробили, а потім пофарбували в перлинно-білий колір Mercedes-Benz Untertürkheim. Зміни торкнулись всього: двигуна, коробки передач, трансмісії, підвіски. Але найбільше переробили салон.

Наприклад, скляний дах взяли з найдовшої версії 62. Перегородка між кабіною водія і задніми сидіннями затемнюється за допомогою натискання однієї кнопки. Мультимедійність забезпечується сенсорними екранами на передній і задній панелях від Alpine. Абсолютно новою є звукова система. На центральній консолі тепер є інтерфейс для підключення ноутбука та DVD-плеєра. Для зв’язку водія та пасажира встановили домофон від Mercedes-Benz S-Class W221 Pullman. Також в автомобілі є передня та задня камери.

Комфорт ззаду забезпечують два оригінальні сидіння з гідравлічним регулюванням, оббиті новою шкірою «Maybach AA51». Між сидіннями, на центральній консолі, є холодильник і розкладні столики та підставки для келихів для шампанського, також від Maybach. Пороги дверей прикрашені літерами Mercedes-Benz з підсвічуванням з нержавіючої сталі. Крім того, салон був оброблений діамантами Swarovski.

Сьогодні цей унікальний автомобіль, перероблений фахівцями Mercedes-Benz Classic, продається за 2 320 500 євро. Так, вкладено в нього дійсно багато грошей. Однак серед колекціонерів більше цінуються автомобілі, які відновлені відповідно до первозданного вигляду. Саме за такі платять мільйони доларів.