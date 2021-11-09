Офіційний сервіс Mercedes-Benz

Автомобілі марки Mercedes-Benz завжди були і будуть особливими. Це стосується не лише досвіду водіння, але й технічного виконання. І щоб ваш Mercedes-Benz служив довго та не доставляв проблем, його потрібно правильно обслуговувати.

Умовно усі автосервіси можна поділити на три типи: універсальні, спеціалізовані та офіційні. І якщо з першою групую все більш-менш зрозуміло – тут виконують лише найпростіші операції на будь-яких авто, то між СТО, які спеціалізуються на певних марках авто й офіційними дилерами цих марок різниця на перший погляд здається не великою. Але є кілька важливих і дуже вагомих моментів, які сильно відрізняють ці два типи автосервісів між собою.

1. Зв’язок з заводом-виробником

Офіційний дилер завжди отримує від заводу-виробника усі необхідні інструкції щодо ремонту, сервісного обслуговування та оновлення програмного забезпечення автомобілів. Для більшості неофіційних СТО інформація про алгоритми ремонту недоступна – вчитися вони вимушені на власних помилках, тож іноді від цього страждають клієнти. Офіційні дилери витрачають чимало ресурсів на навчання персоналу, використовуючи готову інформацію, надану заводом-виробником.

Окрім того, прямий зв’язок з виробником автомобілів дає можливість віддаленої діагностики – у деяких випадках задача механіка в офіційному дилерському центрі зводиться просто до підключення авто до мережі: далі діагностику може проводити спеціаліст, який знаходиться в іншій точці світу.

2. Відзивні компанії

Коли виробник оголошує відзивну кампанію, усі фірмові сервіси безкоштовно для клієнта виконують визначені виробником роботи у превентивному порядку. Звичайні СТО, або ті що спеціалізуються на певних марках авто, але не є офіційними дилерами, не беруть участі у відзивних кампаніях. Відповідно, ті, хто обслуговується на «лівому» сервісі, можуть і не знати про відзивну кампанію. А це, у деяких випадках, буває небезпечно.

3. Акції та ціни

У офіційних дилерів ціни на запчастини та сервісне обслуговування не завжди вищі. У деяких випадках обслуговування в офіційного дилера буває дешевше, аніж на альтернативних СТО. Окрім того, в офіційних дилерів часто бувають дуже привабливі акційні пропозиції. Наприклад, зараз офіційний дилер Mercedes-Benz Західно-Український Автомобільний Дім пропонує 30% знижку на роботи та запасні частини до Mercedes-Benz Sprinter W906, виготовлених до 01.01.2017 року.

У будь-якому випадку, якщо поцікавитись вартістю робіт та запасних частин на фірмовому та альтернативному сервісі, надто істотної різниці на користь «лівих» СТО може і не бути. А якщо врахувати інші чинники, то переваги фірмового сервісу виходять на перший план.

4. Офіційна гарантія

Офіційна гарантія на встановлені запчастини та виконані роботи розповсюджується на всю мережу фірмових станцій в усьому світі. Неофіційні СТО також можуть давати гарантію, але тільки «від себе». Тобто якщо після неякісного ремонту машина зламається в іншому регіоні, її потрібно доставити саме на той сервіс, де був зроблений цей ремонт.

5. Історія обслуговування

Офіційний сервіс завжди веде усю історію обслуговування. При продажу вживаного авто історія з офіційного сервісу є суттєвим бонусом, який дозволяє продати автомобіль дорожче. Якщо автомобіль обслуговувався на «лівих» СТО і не має офіційної історії, його ціна на ринку буде значно нижчою.

Висновки

Як бачимо, переваг у офіційного сервісу чимало, тоді як альтернативні СТО у «сухому підсумку» можуть запропонувати, хіба що менші ціни, і то далеко не у всіх випадках. А для того, аби обслуговування на фірмовому сервісі Mercedes-Benz було ще приємнішим та доступнішим, варто слідкувати за акційними пропозиціями та користуватись програмами лояльності.

Для прикладу, зараз в офіційного дилера Mercedes-Benz Західно-Український Автомобільний Дім діє знижка для легкових автомобілів старше п’яти років. Це дозволяє заощадити 20% на роботах та стільки ж - на запасних частинах. Якщо автомобіль ще старший (виготовлений до 01.01.2014), знижки сягають 30% як на запчастини, так і на роботи.

Отже, спроби зекономити, віддавши автомобіль до "лівого" автосервісу, не завжди вигідні фінансово. А якщо врахувати інші фактори - невигідні узагалі.