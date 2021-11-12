Maybach S-Клас Еdition 100

Mercedes-Benz Maybach святкує століття розкішного бренду і символічно випустить спеціальну серію автомобілів: по сотні ексклюзивних моделей Edition 100 S-Класу та GLS.

Ювілейні Maybach GLS Edition 100 та Maybach S-Клас Еdition 100 створені в однакових кольорах – верхня частина пофарбована у блакитний металік Nautical Blue, а нижня – у сріблястий Cirrus Silver. Крім того, позашляховик отримав унікальний набір кованих коліс і логотипи з позначенням ювілейної серії на задніх віконних стійках.

Інтер’єри кросовера Maybach GLS та Maybach S-Клас Edition 100 оздоблені білосніжною шкірою, яка поєднується з натуральною деревиною та кришталем.

Різняться моделі потужністю: GLS Edition 100 з двигуном V8 генерує 557 к. с., S-Клас Edition 100 обладнані мотором V12 потужністю 612 к. с.

Випуск серій Mercedes-Benz Maybach Edition 100 планують на початок 2022 року.

Більше деталей у Західно-Український автомобільний дім – офіційний дилер Daimler AG у Західному регіоні.

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