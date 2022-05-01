Мережа АТБ відкрила магазин у Золочеві

Як повідомила пресслужба компанії, АТБ нового сучасного «чорного» формату з’явився у мирному регіоні в місті Золочів, що знаходиться за 68 км від Львова.

Перший АТБ у цьому містечку має понад 870 «квадратів» площі, а майданчик поруч з ним має 56 паркувальних місць для покупців на власних автівках.

«У свій перший день роботи перший магазин АТБ у місті Золочів зустрів майже дві з половиною тисячі відвідувачів. Як завжди магазин нового формату спонукає до покупок. На полицях окрім продуктів повсякденного споживання завжди можна знайти товари першої необхідності за доступними цінами. Працює тут також і найулюбленіші відділи наших покупців по всій країні – власна гаряча випічка АТБ та запашна кава», – розповіли про деталі функціонування нового магазину мережі у пресслужбі АТБ.

Відкриття нового АТБ у місті Золочів на Львівщині з населенням у 25 тисяч стало важливим внеском мережі у зайнятість для місцевих мешканців та зміцнення економічної спроможності громади – на момент відкриття магазину роботу вже отримали понад 30 містян.

Для нового магазину мережі АТБ у місті Золочів на Львівщині запланований цілодобовий режим роботи, але поки що він працюватиме відповідно до графіку комендантської години – з 7:00 ранку до 22:00 вечора.

Перед цим мережа АТБ принесла сучасний торговельний формат до міста Буськ на Львівщині, відкривши тут свій новий магазин. Він став для мережі АТБ першим, відкритим попри війну.

Як відомо, до початку війни Росії проти України мережа АТБ складалась із понад 1300 магазинів в усіх регіонах України. Зараз деякі із них зачинені через відмову компанії від роботи на тимчасово окупованих територіях, деякі магазини в місцях активних бойових дій тимчасово призупиняють роботу задля безпеки співробітників та відвідувачів, а згодом відкриваються в разі стабілізації ситуації. Після звільнення українськими військовими Київської, Чернігівської та Сумської областей, а також ряду регіонів, мережа АТБ відновила роботу вже майже 60 своїх магазинів у мирних локаціях, допомагаючи місцевим мешканцям повернутись до мирного життя та відновити громади після гуманітарної катастрофи. Зокрема, АТБ однією із перших повернулась до роботи у містах біля Києва – Бучі та Ірпені, які пережили жахи російської окупації з перших днів. Графік роботи всіх магазинів мережі АТБ по всій країні корегується відповідно до безпекових умов в регіонах і тривалості комендантської години, встановленої місцевою владою.

Задля забезпечення продовольчої безпеки в країні та здійснення оперативного та максимального наповнення магазинів продуктами харчування і товарами першої необхідності вся велика команда корпорації АТБ з початку військової агресії здійснює діяльність у посиленому режимі. Адже багато постачальників мережі також опинились у зонах бойових дій, в окупованих регіонах або відрізані від транспортного сполучення через руйнування дорожньої інфраструктури. Втім АТБ оперативно знаходить нових постачальників, а також налагодила власний імпорт харчів і товарів першої необхідності з-за кордону, для задоволення попиту та подолання дефіциту певних продуктів харчування українського виробництва. На полицях АТБ можна зустріти товари із Польщі, країн Балтії, Чехії, Італії та Туреччини. Як відомо, такий оперативний імпорт на час війни дозволив український уряд – зарубіжні товари можуть продаватись в українських торговельних мережах в оригінальних упаковках з країн походження без дублювання інформації на них українською мовою.

З початку вторгнення російських військ до України внесок корпорації АТБ в обороноздатність країни та реалізацію гуманітарних проєктів перевищив 200 мільйонів гривень. Із них 100 мільйонів спрямовано на гуманітарні проєкти для надання допомоги мирним мешканцям у зонах бойових дій або під час евакуації, медичним установам, волонтерським організаціям та прихисткам для біженців.

У працюючих магазинах АТБ розгорнута загальнонаціональна програма збору гуманітарної допомоги та екіпірування для захисників України, які команда мережі часто власноруч доставляє у місця з найбільшою потребою. В рамках цього проєкту АТБ зібрала для українських вояків понад 100 тонн життєво важливих вантажів.