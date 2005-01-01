Мережа АЗК «ОККО» пропонує проект міні-станції

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У Львові на місці недіючої охолоджувальної установки колишнього заводу «Кінескоп» може з’явитися новий об'єкт. Це міні-станція на 1 колонку, де водії зможуть швидко заправитися без операторів та касирів. Таке ноу-хау готова втілити мережа АЗК «ОККО». Проект представили на громадських слуханнях.

«Автоматична заправка – це заправка, де буде діяти принцип самообслуговування, де людина зможе заплатити карткою і сама ж заправити автомобіль», – сказав головний архітектор проекту Юрій Столяров.

Завдяки новітньому німецькому проектуванню, поява холодної міні-станції не вплине на завантаженість доріг, запевняють експерти з транспортного проектування. Також об’єкт буде безпечним для екології.

«Насправді технології пішли далеко вперед. І є дуже хороші, розумні і правильні рішення стосовно швидкого поглинання випаровування і повернення назад в цей резервуар палива, звідки ці пари виходять», – пояснив директор з розвитку компанії «OKKO» Назар Турхан.

Компанія зацікавлена не лише у благоустрої ділянки навколо міні-станції.

«Забудовник готовий фінансувати реконструкцію перехрестя – це нові безпечні переходи, розмітку, світлофори і т.д. І один з найважливіших для цього району, як на мене, моментів – взяти на себе реконструкцію прилеглого парку – з дитячими майданчиками, лавками, благоустроєм, зовнішнім освітленням», – сказав головний архітектор проекту Юрій Столяров.