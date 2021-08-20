Мережі супермаркетів «Епіцентр», «Нова Лінія» та «Леруа Марлен», які торгують непродовольчими товарами для дому та будівництва, не отримали покарання за роботу під час запроваджених урядом локдаунів у 2020-му та 2021 році. Жоден з протоколів про порушення, які складала поліція, не встояв у судах. Також Антимонопольний комітет не зміг оштрафувати ці торгові мережі за порушення конкуренції.

Нагадаємо, з 12 березня 2020 року через поширення коронавірусу уряд заборонив роботу майже всіх закладів торгівельного і побутового обслуговування населення, окрім тих, котрі забезпечували нагальні потреби в їжі, ліках, пальному та інше. Однак кілька мереж супермаркетів попри заборону не зачинилися і продовжили торгувати будматеріалами, меблями, побутовою технікою тощо. Це викликало обурення пересічних українців, а також підприємців, котрі обмежень не ігнорували та припинили роботу.

Лише за перші два місяці (березень-квітень 2020 р.) карантину поліція склала 94 протоколи на супермаркети про порушення карантинних вимог, зокрема 26 з них – на «Епіцентр».

У травні того ж року Антимонопольний комітет заявив, що перевірить, чи є така поведінка гіпермаркетів «Епіцентр», «Нова лінія» та «Леруа Мерлен» порушенням конкуренції. Однак за рік комітет поширив інформацію про те, що за підсумками дослідження «не виявлено ознак порушення».

Як йдеться в заяві АМКУ від 20 серпня 2021 року, підтвердити наявність неправомірних переваг у конкуренції можливо лише після того, як буде доведено вчинення адміністративного правопорушення компетентним органом. А єдиним документом, що доводить наявність адміністративного порушення, є рішення суду. Проте за жодним з протоколів, складених на будівельні супермаркети, рішення суду не було ухвалено, а провадження були закриті.

«Станом на 31.05.2021 не було виявлено жодного чинного рішення суду про притягнення до відповідальності ТОВ «Епіцентр К», ПрАТ «Нова Лінія» чи ТОВ «Леруа Мерлен Україна» або їхніх посадових осіб (керівників та власників) за адмінпорушення, передбачене статтею 443 КУпАП [порушення правил щодо карантину людей]», – повідомила прес-служба АМКУ.

«Оскільки жоден вищезгаданий протокол про порушення карантинних норм зазначеними мережами не встояв у суді, то комітет не отримав законних підстав для початку розгляду справ про притягнення суб’єктів господарювання до відповідальності за порушення конкурентного законодавства», – додали в комітеті.

Причиною закриття судами справ було неналежне складання протоколів (на неуповноважену особу, відсутня належна фіксація факту вчинення правопорушення, не вказано – яку саме норму та якого нормативно-правового акту було порушено тощо) та малозначність вчиненого правопорушення, що карається тільки усним зауваженням.

До слова, за порушення умов конкуренції штраф може сягати до 5% від доходу суб’єкта господарювання за рік, що передував порушенню.

Нагадаємо, раніше в «Епіцентрі» свою роботу в період карантину пояснювали, зокрема тим, що мережа віддає 1 % від обігу на закупку медичного обладнання, а на території супермакетів дотримуються санітарних норм. Компанія стверджувала, що вони на час локдаунів працюють не як класичні будівельні супермаркети, а з «доставкою їжі додому», а також у них в приміщеннях «працюють аптеки».