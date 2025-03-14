Новий ресторан KFC працює на вул. Франка бічна, 2 в Сокільниках

У п’ятницю, 14 березня, у Сокільниках відкрили ресторан міжнародної мережі фастфудів KFC. Заклад став четвертим рестораном KFC у львівському регіоні.

Як повідомила пресслужба мережі, заклад запрацював на вул. Франка бічна, 2 в Сокільниках, фактично на львівській об’їзній, навпроти ресторану «Панська Гора». У ресторані працює зона Drive, де можна замовити страви безпосередньо з автомобіля.

«Сучасний інтер’єр з локальними елементами декору створює приємний простір для відпочинку. Заклад також є безбар’єрним: широкий заїзд, спеціально облаштований туалет та кнопка виклику персоналу забезпечують зручність для гостей з маломобільних груп», – повідомили у компанії.

Kentucky Fried Chicken (KFC) – американська мережа фастфудів, заснована у 1952 році. Мережа об'єднує понад 25 тис. закладів по всьому світу. KFC є третьою в світі мережею ресторанів швидкого харчування після Subway (понад 35 тис. закладів) і McDonald's (майже 34 тис.). В Україні мережа працює з 2012 року. Наразі українська мережа налічує 66 ресторанів.

У Львові працює три ресторани KFC – на просп. Свободи, 19, в оновленому супермаркеті «Арсен» на просп. Червоної Калини, 60 та в ТРЦ Victoria Gardens.