Новий заклад планують відкрити влітку 2023 року

В Івано-Франківську анонсували відкриття першого ресторану міжнародної мережі KFC, яка спеціалізується на фаст-фуді. Заклад буде розташований у новому корпусі торгового центру «Велес» на вулиці Вовчинецькій. KFC вже оголосив набір персоналу для роботи в ресторані. Сам заклад планують відкрити влітку 2023 року.

Про плани щодо відкриття ресторану міжнародної мережі KFC в Івано-Франківську повідомили у соцмережах та на офіційному сайті торгово-розважального центру «Велес».

«Смачна новина з нового корпусу ТРЦ «Велес». Ресторан швидкого харчування KFC відкриється у NEW VELES зі своїми фірмовими стравами з курочки. Еге ж, це той самий KFC, історія якого розпочалася у 1930 році із маленької автомайстерні, одного стола та шести стільців на магістралі у придорожній забігайлівці», – йдеться у повідомленні ТРЦ «Велес».

Зазначимо, Kentucky Fried Chicken (KFC) – американська мережа фастфудів, заснована у 1952 році. Мережа об'єднує понад 25 тис. закладів по всьому світу. KFC є третьою в світі мережею ресторанів швидкого харчування після Subway (понад 35 тис. закладів) і McDonald's (майже 34 тис.).