Компанія «Нова пошта» планує у квітні відкрити перше відділення в Німеччині, а до липня – в Румунії. Про це повідомив співвласник компанії Володимир Поперешнюк.

У четвер, 23 лютого, відповідаючи на запитання одного з користувачів, чи є Німеччина у планах компанії, Поперешнюк написав: «Працюємо, відкриття у квітні».

В іншому коментарі він підтвердив намір Нової пошти вийти на ринок Румунії. «Відкриття – другий квартал», – написав він. «У нас немає обмежень щодо країн. Якщо буде виходити, відкриємося скрізь», – додав співвласник «Нової пошти»..

Нагадаємо, з осені 2022 року й дотепер «Нова пошта» відкрила вже 19 відділень у Польщі. Крім того, в березні перше відділення української компанії відкриють у столиці Литви.