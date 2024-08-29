KFC відкриють у ТРЦ «Корона» на Театральній площі

У жовтні 2024 року в Ужгороді відкриють ресторан KFC. Він стане першим закладом відомої міжнародної мережі швидкого харчування на Закарпатті.

Відкриття трьох нових ресторанів в Україні до кінця року KFC анонсував 28 серпня, повідомили в Асоціації ритейлерів України. Заклади відчинять двері у вересні – в Києві, у жовтні – в Ужгороді, а в листопаді – в Білій Церкві.

«Наша компанія отримує запити з усіх куточків України, де люди чекають на появу KFC у своїх містах – тому з радістю анонсуємо наступні відкриття цього року. Ми бачимо всі ваші побажання, працюємо над ними і плануємо активний розвиток на наступний рік», – зазначила керівниця франчайзі KFC в Україні Аліна Кіптик.

В Ужгороді KFC відкриють у ТРЦ «Корона» на Театральній площі. Зазначимо, що торговий центр, який зводять в будівлі однойменного ресторану ще не функціонує. За інформацією Colliers Ukraine, що займається консалтингом ТРЦ, він відкриється в декілька етапів – восени 2023 року запустять першу чергу, а навесні 2024-го планується повна реалізація проєкту.

Додамо, що після відкриття нових ресторанів в Ужгороді, Білій Церкві та Києві загальна кількість закладів KFC в Україні досягне 64-х.