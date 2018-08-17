Мерія дозволила влаштувати апарт-готель у будинку біля Оперного театру

Апарт-готель облаштують у 105-річному будинку на розі вулиць Городоцької та Чорновола

Львівський бізнесмен Олександр Свіщов облаштує у будинку-пам’ятці архітектури на вул. Городоцькій, 2 апарт-готель та заклад харчування. Виконавчий комітет Львівської міськради 17 серпня затвердив йому відповідні містобудівні умови і обмеження.

У будівлі на вул. Городоцькій, 2 Олександр Свіщов має реставрувати і пристосувати під апарт-готель третій, перший поверхи та частину підвалу. Також тут передбачено облаштування закладу громадського харчування.

Нинішній вигляд будівлі на Городоцькій, 2

Управління архітектури та урбаністики дало рекомендацію Олександру Свіщову узгодити свої плани з іншими власниками та орендарями приміщень у цьому будинку. Серед орендарів приміщень на Городоцькій, 2, серед інших, є львівське радіо «Вголос», магазини ювелірних виробів «Діамант» та «Золотий вік».

План реставрації з пристосування під апарт-готель частини будинку №2 на вул. Городоцькій

Зазначимо, шо будинок на вул. Городоцькій, 2 має статус пам’ятки архітектури місцевого значення. Його збудували у 1913 році для купця Мойсея Полтурака як «Товарну біржу». За часів польської окупації цю будівлю називали «Товарним будинком», у радянські часи тут розміщувався склад обласної аптеки. Сьогодні приміщення будинку здають в оренду під офіси та магазини.

Згідно з даними бізнес-платформи Youcontrol, донедавна Олександр Свіщов був співвласником ТзОВ «Золотий пегас», яке займалося роздрібною торгівлею. Окрім того, він уже багато років є президентом ватерпольного клубу «Динамо».

Син Свіщова Віталій є наймолодшим депутатом Львівської міської ради, він представляє фракцію БПП «Солідарність». Разом із батьком є серед засновників ГО «Міжнародне товариство українсько-індійської дружби».