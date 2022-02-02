Харківська міська комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) на позачерговому засіданні в середу, 2 лютого, рекомендувала організаторам Маршу єдності, запланованого на 5 лютого, відмовитися від його проведення. Водночас один з організаторів маршу заявив, що не буде дослухатися до цієї рекомендації і назвав рішення комісії «політичним замовленням». Мерія, у свою чергу, пригрозила домогтися заборони проведення маршу через суд.

«Проведення масової акції громадської організації “Молодь Харків” із заявленою кількістю учасників 5 тисяч може викликати суттєві труднощі у забезпеченні публічної безпеки та порядку в центральній частині міста. Також вимагає врахування той факт, що проведення громадських масових заходів наразі використовується окремими радикально налаштованими особами для організації провокацій, спрямованих як на дискредитацію керівництва держави, так і на загострення суспільно-політичної ситуації у місті та регіоні загалом», – йдеться у протоколі позачергового засідання комісії з питань ТЕБ та НС, опублікованому на сайті Харківської міськради.

У документі зазначено, що, відповідно до Положення про єдину державну систему запобігання, реагування та припинення терактів та мінімізації їх наслідків, з 12 серпня 2016 року для Харківської області запроваджено жовтий рівень терористичної загрози.

Крім того, у комісії наголосили на різкому зростанні випадків захворювання на Covid-19, що спостерігається в місті в останні дні.

«Проведення зазначеного заходу може негативно вплинути на епідеміологічну ситуацію на території міста», – йдеться у протоколі.

У зв'язку з цим, комісія вирішила рекомендувати керівнику громадської організації «Молодь Харків» відмовитись від проведення акції, а у разі його відмови – рекомендувала юридичному департаменту Харківської міської ради терміново підготувати та направити до окружного адміністративного суду позовну заяву про заборону проведення акції.

Як повідомив голова об'єднання харків'ян та громадських організацій «Штаб оборони Харківщини» Костянтин Немічев, організатори не мають наміру відмовлятися від проведення Маршу єдності 5 лютого.

«Марш організовують близько 80 організацій. Усі вони або вже подали або найближчим часом подадуть заявки на його проведення. Комісія винесла рішення лише по одній із цих організацій. Заборонити проводити Марш усім іншим вони просто не встигнуть фізично. Ми все одно вийдемо і покажемо, що Харків – це Україна", – сказав Немічов, який також очолює громадську раду при Харківській облдержадмінстрації, в коментарі агенції «Інтерфакс-Україна».

Він також висловив здивування аргументацією, наведеною в протоколі комісії з питань ТЕБ та НС.

«Незрозуміло, чому вони посилаються на положення від 2016 року. З того часу в місті неодноразово проводили різні масові акції та марші, у тому числі марш вишиванок, марш на День захисника України тощо. Незрозуміло, чому концерти російських виконавців у закритому приміщенні Палацу спорту не можуть позначитися на епідеміологічній ситуації, а Марш єдності на відкритому повітрі – може. У мене лише одне пояснення – це політичне замовлення», – сказав Немічов.

1 лютого Немічов анонсував, що Штаб оборони Харківщини, який він очолює, проводитиме навчання людей, які готові брати участь у опорі російській агресії, медичне навчання, а також низку вуличних акцій, спрямованих на підняття патріотичного духу. Зокрема, на 5 лютого було заплановано Марш єдності. Організатори позиціонували акцію як неполітичну, без партійних прапорів і очікували, що у ній візьмуть участь щонайменше 5000 людей.