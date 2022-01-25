Президент України Володимир Зеленський заявив, що Харків ніколи не буде окупований Росією. Про це він написав у коментарі під відео, розміщеному в Instagram, інформує «Українська правда».

У коментарях один з користувачів написав: «Харків має надію. Харків – це Україна і не хоче бути окупованим Росією». На цю фразу президент відреагував словами: «І не буде ніколи окупованим! Ніколи!!! Бо Харків – це наше місто з нашими крутими людьми!!!».

Голова держави запевнив, що підсумком учорашнього засідання РНБО, де були розглянуті питання забезпечення національної безпеки від внутрішніх і зовнішніх загроз, стали «не гучні рішення для медійного простору, а важливі висновки для суспільства та громадян».

За його словами, причин для паніки немає.

Зазначимо, що напередодні Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки і оборони, під час якого було заслухано доповіді представників органів влади щодо ситуації в безпековій, економічній, енергетичній, медичній галузях та у сфері кіберзахисту країни.

Як інформував ZAXID.NET, раніше Володимир Зеленський припустив, що Харків може бути окупованим Росією.

Він також зазначив, що зараз в Україні є чимало російськомовних громадян, які підтримують Україну – навіть тих, хто мав певні сентименти щодо Росії після окупації Криму і частини Донеччини та Луганщини. Президент висловив переконання, що кожен громадянин буде відстоювати свою державу.

Пізніше прес-секретар Офісу президента Сергій Никифоров пояснив, що президент лише «розмірковував про те, якщо, припустимо, буде ескалація, якою вона могла б бути».