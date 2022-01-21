Президент Володимир Зеленський припустив, що у разі загострення Росія може окупувати Харків. Про це президент заявив в інтерв'ю The Washington Post.

У Зеленського запитали, які частини України, на його думку, може спробувати захопити Росія. За словами президента, якщо РФ все ж вирішить наступати, то зробить це на територіях, де «історично є люди, які раніше мали родинні зв’язки з Росією».

«Харків, який перебуває під контролем уряду України, може бути окупований. Росії потрібен привід: скажуть, що захищають російськомовне населення. Після окупації та анексії Криму ми розуміємо, що це можливо», – сказав призидент України.

Він додає, що захоплення Харкова не буде «просто вторгненням», а стане «початком повномасштабної війни».

Також Зеленський вважає, що в Україні неможливо створити уряд, який контролювався б Росією.

«Навіть якщо вони це зроблять, це буде найнедовговічніший уряд, бо люди його просто не приймуть. Можливо, Путін думає, що більшість українців підтримують його та його політику. Я думаю, що це велика помилка так думати», – заявив Зеленський.

Він додав, що прихильники Путіна у РФ хочуть, щоб «в Україні забули про окупацію Криму, в обмін на поступки на Донбасі, але про це ніхто не забуде».