Мерія Хмельницького планує виготовити 300 буржуйок на випадок виникнення проблем з опаленням. Буржуйки планують роздавати місцевим мешканцям, разом із тим влада звернулася до містян з проханням, за можливості, самостійно виготовляти чи закуповувати буржуйки. Водночас опалювальний сезон у Хмельницькому стартує за звичайних умов – якщо середньодобова температур не перевищуватиме 8 градусів протягом трьох днів. Знижувати норму температурного режиму в приміщення мерія не планує: підтримуватимуть температуру +18 градусів.

Про плани виготовити 300 буржуйок для мешканців Хмельницького у середу, 28 вересня, повідомив мер міста Олександр Симчишин. Також міський голова розповів, опалення у лікарнях включать тоді, коли середньодобова температура не буде перевищувати +8 протягом трьох діб, проте, мерія сподівається на старт опалювального сезону в кінці жовтня чи на початку листопада через необхідність економити ресурси.

«Стосовно температурного режиму в приміщеннях, ми не плануємо опускатися нижче норми. Ми плануємо подавати 18 градусів.Важливо, аби люди самі заощаджували ресурси – і тепло, і воду, і електроенергію. Тому, що реально цей опалювальний сезон буде дуже і дуже складний», – зазначив Олександр Симчишин.

Крім того, міський голова зазначив, що місто планує виготовити понад 300 буржуйок для мешканців Хмельницького. «Плануємо більше 300 буржуйок виготовити, які будемо роздавати людям у випадку потреби. Але якщо люди можуть собі будинком, умовно кажучи, виготовити буржуйку, то вона зайвою точно не буде», – сказав Олександр Симчишин.

Зазначимо, мерія Хмельницького не єдина, яка планує використовувати буржуйки на випадок надзвичайних ситуацій взимку. Раніше таку ідею озвучував і мер Львова Андрій Садовий. Він дав доручення до 1 жовтня встановити буржуйки у житлових багатоповерхівках. Утримувачі будинків мають забезпечити запас дров, необхідний для проходження усього осінньо-зимового сезону. Загалом у будинках має запрацювати 10 500 теплових пунктів. Також у Львові мерія взяла на себе підготовку до зими шкіл, всієї медичної системи та соціальної сфери у разі надзвичайної ситуації.