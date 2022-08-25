Буржуйки мають втсановити у підвалах або укриттях будинків з дотриманням усіх норм

Львівські ОСББ, управляючі компанії та ЖБК мають до 1 жовтня встановити буржуйки у житлових багатоповерхівках. Загалом у будинках може запрацювати 10 500 теплових пунктів. Таке рішення прийняв виконавчий комітет Львівської міської ради на виїзному засіданні у четвер, 25 серпня.

Як наголосив під час цього засідання мер Львова Андрій Садовий, зараз головне завдання — підготувати Львів до життя в умовах надзвичайної ситуації.

«Місто фактично на 100% готове до опалювального сезону за умови, що є стабільна ситуація – є газ, є електроенергія. Натомість, з огляду на війну, маємо бути готові до різних ситуацій та напрацювати альтернативні варіанти обігріву. Якщо, наприклад, будуть уражені електричні підстанції, тоді іншого варіанту як обігрітися у пунктах обігріву, які облаштують в укриттях, не буде. А це 10 500 пунктів обігріву у житлових будинках», – розповів Садовий.

За його словами, міська рада бере на себе підготовку до зими шкіл, всієї медичної системи та соціальної сфери у разі надзвичайної ситуації.

Натомість пункти обігріву у будинках мають забезпечити ОСББ, ЖБК та управляючі компанії. Вони мають обладнати такі печі в підвалах або укриттях до 1 жовтня. Окрім того, балансоутримувачі будинків мають забезпечити запас дров, необхідний для проходження усього осінньо-зимового сезону.

У Львові показали, як встановити буржуйку у підвалі будинку за 4 години

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Львів закупить 740 печей-буржуйок для обігріву комунальних установ на випадок надзвичайної ситуації.

Буржуйка – металева піч для обігріву приміщень та приготування їжі. Буржуйки використовували у часи Другої Світової війни у квартирах, лікарнях та інших установах після відключення центрального опалення.