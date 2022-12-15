В Івано-Франківську запустили в роботу польову кухню для мешканців міста, які потребують допомоги з гарячим харчуванням. Польова кухня працюватиме щоденно, проте змінюватиме своє місце розташування. Мерія планує охопити ті райони, де проживає найбільша кількість літніх людей. Кухня почала роботу у четвер, 15 грудня, на вулиці Набережній, наступного дня вона працюватиме на вулиці Бельведерській.

Про початок роботи польової кухні повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків під час ефіру на радіо «Західний полюс». За його словами, у Франківську уже є велика кількість людей, які потребують гарячого харчування. Польова кухня працюватиме щодня, починаючи із четверга, 15 грудня.

«Польова кухня буде в першу чергу в тих мікрорайонах, де велика кількість старших і одиноких людей. Ми починаємо уже, бо маємо вже велику кількість людей, які харчуються у центрі міста в «Карітасі» – це 600-650 людей. І одна така точка не справиться. Тому розпочинаємо ще один соціальний проект для допомоги людям», – зазначив Руслан Марцінків.

Пізніше мер опублікував відео з місця роботи польової кухні – поблизу школи №17 на Набережній. «Почнемо із Набережної і будемо їздити по мікрорайонах. Наступний район – вулиця Бельведерська. Будемо планувати так, щоб охопити всіх, хто не може собі цього дозволити, старшим будемо розносити їжу», – додав міський голова.

Також Руслан Марцінків нагадав, що наразі в Івано-Франківську є 70 пунктів обігріву на випадок блекауту. «Не знати, що буде завтра-післязавтра і протягом кількох цих днів, ми і далі готуємо сценарій гірший, коли світла буде менше. Пункти обігріву щодня об’їжджаємо, вони створюються по всьому місту, аби у разі більшого відключення світла бути готовими», – сказав Руслан Марцінків. Крім того, мерія Франківська вже надала в користування електрогенератори для 32 ОСББ, які належним чином облаштували у будинках укриття.